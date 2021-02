Slovenia: Commissione Ue deferisce Lubiana a Corte giustizia per trattamento acque reflue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha deciso oggi di deferire la Slovenia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato rispetto dei requisiti della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. Secondo quanto pubblicato da Bruxelles nel "pacchetto infrazioni" di febbraio, la direttiva impone agli Stati membri di garantire che gli agglomerati urbani raccolgano e trattino adeguatamente le proprie acque reflue, eliminando o riducendo tutti i loro effetti indesiderati. "Il Green deal europeo guida l'Ue verso l'ambizione di inquinamento zero", si legge nella nota pubblicata dalle istituzioni europee. La piena attuazione degli standard sanciti dalla legislazione europea, si legge ancora, "è importante per proteggere efficacemente la salute umana e salvaguardare l'ambiente naturale". (segue) (Seb)