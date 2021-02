Slovenia: Commissione Ue deferisce Lubiana a Corte giustizia per trattamento acque reflue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 4 gli agglomerati con oltre 10 mila abitanti (Lubiana, Trbovlje, Kocevje e Loka) che non soddisfano i requisiti richiesti. Kocevje, Trbovlje e Loka non soddisfano inoltre i requisiti aggiuntivi della direttiva relativi alle aree sensibili, poiché le acque reflue urbane che entrano nelle reti fognarie non sono soggette a un trattamento più rigoroso prima di essere scaricate in quelle aree. "Sebbene le autorità slovene abbiano condiviso i dati di monitoraggio volti a dimostrare la conformità ai requisiti della direttiva, le carenze e le lacune individuate portano la Commissione a concludere che le autorità non hanno dimostrato la conformità per gli agglomerati sopra menzionati", prosegue il comunicato, concludendo che "la Commissione deferisce la Slovenia alla Corte di giustizia dell'Unione europea". (Seb)