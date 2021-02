Russia: Banca centrale prevede ripristino tasso di riferimento neutrale entro tre anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione del 12 febbraio la Banca centrale ha mantenuto per la quarta volta consecutiva il tasso di riferimento al 4,25 per cento annuo. Il regolatore ha registrato un aumento dell'inflazione al di sopra delle previsioni. A gennaio il suo livello in termini annuali ha raggiunto il 5,2 per cento dopo il 4,9 per cento di dicembre. La Banca centrale spiega questa dinamica con l'aumento dei prezzi sui mercati mondiali delle materie prime e le conseguenze dell'indebolimento del rublo. (Rum)