Lavoro: Osservatorio Professioni Cna, "professionisti non ordinisti" fiaccati dalla crisi, uno su due si è dovuto fermare

Un professionista "non ordinista" (ossia che non è iscritto a un ordine) su due è stato costretto a fermarsi durante la crisi sanitaria. Tra quanti di loro sono stati nelle condizioni di continuare a lavorare, solo poco più del 14 per cento lo ha potuto fare senza apportare sostanziali modifiche alla sua organizzazione, mentre il rimanente 36 l'ha dovuta cambiare in maniera profonda. A rilevarlo è l'Osservatorio professioni Cna 2020, nato nel 2015 per monitorare le professioni non ordiniste. Una situazione addirittura drammatica tra i professionisti, che prestano servizi alla persona (attività eterogenee tra di loro, dal fotografo al cuoco, dal chinesiologo all'osteopata) bloccati dal confinamento nell'ordine del 79 per cento. Secondo l'Osservatorio, l'anno ha avuto per tutti un impatto sul fatturato molto pesante: nel primo semestre del 2020 il calo medio è risultato pari al 41,3 per cento oscillando tra il -54,7 per cento dei servizi alla persona e il -28,7 per cento dei servizi alle imprese, universo questo che raggruppa i professionisti chiamati a sbrigare gli adempimenti burocratici tipici del mondo imprenditoriale, dai tributaristi ai tecnici della sicurezza. La situazione è apparsa meno pesante nel terzo trimestre, ma nonostante l'allentamento dei vincoli tra luglio e settembre il fatturato del settore in questo periodo è comunque diminuito del 32,8 per cento. Ancora peggiori le previsioni per il quarto trimestre dell'anno: il calo medio è ipotizzato al -45 per cento, frutto del -58,7 per cento indicato dai professionisti che forniscono servizi alla persona e del -32,2 per ce4nto da quelli che prestano servizi alle imprese. Nonostante questo quadro molto allarmante, i professionisti non ordinisti (vale a dire non iscritti ad albi e collegi) sono determinati a continuare la propria attività professionale, e puntano ad ampliare la propria clientela lanciando iniziative promozionali (ma senza applicare sconti) e adottando nuove modalità organizzative, a partire dal lavoro da remoto.