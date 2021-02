Lavoro: Osservatorio Professioni Cna, "professionisti non ordinisti" fiaccati dalla crisi, uno su due si è dovuto fermare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno la quinta edizione dell’Osservatorio è dedicata alla situazione di tale realtà vasta ed eterogenea (Cna associa ben 39 categorie professionali) stretta nella tenaglia di crisi sanitaria e crisi socio-economica. Una realtà che tra il 2009 e il 2019 ha segnato una crescita impetuosa: in questi anni, a fronte dell’incremento complessivo dei liberi professionisti pari al 26,4 per cento e di un calo del 6,3 per cento del lavoro indipendente, è cresciuto del 57,2 per cento il numero dei liberi professionisti non ordinisti. Alla fine del 2019, pertanto, erano 1,3 milioni questi lavoratori muniti di partita Iva che, non disponendo di un ordine e di una cassa previdenziale, versano i contributi alla Gestione separata Inps. L’indagine dell’Osservatorio è stata condotta tra gli iscritti a Cna Professioni. Il campione ha un’età media di circa cinquant’anni, elevata scolarizzazione (il 38,4 per cento del totale sono laureati, il 55 per cento possiede il diploma di scuola media superiore), per quasi due terzi è composto da uomini (61,4 per cento0), nell’87,4 per cento dei casi si dedica alla professione in maniera pressoché esclusiva. I redditi che derivano dall’attività professionale non ordinista non sono ingenti: solo il 12,5 per cento dichiara di guadagnare oltre 100mila euro l’anno, il 17,8 per cento tra 50 e 100mila euro, il 34,4 per cento tra 20mila e 50mila euro. Il 16,9 per cento rimane tra 10 e 20mila euro e il 18,3 per cento non raggiunge i 10mila euro annui. Il 52,3 per cento dei professionisti non iscritti ad albi e collegi opera con collaboratori/dipendenti, nel 13,8 per cento dei casi i collaboratori/dipendenti sono più di cinque. (Com)