Covid: in Veneto identificate 17 mutazioni, 4 definite "preoccupanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Veneto sono state identificate a oggi 17 mutazioni del coronavirus, quattro delle quali che l'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, indica come "preoccupanti" con la sigla Voc (Variant of Concern). Lo ha detto la dottoressa Antonia Ricci, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, intervenuta in conferenza stampa. "Le cosiddette 'varianti preoccupanti' sono dette così perché hanno caratteristiche che potrebbero renderle più contagiose, pericolose o che sfuggono agli anticorpi", ha spiegato. "Non è detto che abbiamo un impatto negativo, devono essere attenzionate", ha aggiunto Ricci. Il dato è risultato da uno studio che ha visto la sequenziazione di 519 tamponi effettuate da ottobre ad oggi. (Rin)