Slovenia: Commissione Ue, accolga nel mercato fornitori per pedaggio elettronico

- La Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Slovenia per non aver provveduto all'accettazione dei fornitori del servizio europeo di pedaggio elettronico (Set) nel proprio mercato locale. Secondo quanto precisa la Commissione Ue nel "pacchetto infrazioni" di febbraio, l'accettazione di tali fornitori è prevista dalla direttiva di Bruxelles che riguarda l'ingresso nel mercato dei fornitori di pedaggio elettronico. La Slovenia dispone ora di due mesi per rispondere alle argomentazioni sollevate dalla Commissione. In caso contrario, la Commissione può inviare un parere motivato. (Seb)