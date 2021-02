Georgia: presidente Parlamento, non permetteremo destabilizzazione del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Georgia non permetteranno alcun tentativo di destabilizzazione nel Paese. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano, Archil Talakvadze, ripreso dall'agenzia di stampa "Interpressnews". Come osserva Talakvadze, la maggioranza politica è unita. "Le istituzioni statali sono pienamente preparate a continuare tutte le funzioni pubbliche e tutti i servizi su base continuativa. Naturalmente, non permetteremo alcuna interruzione, alcun tentativo di destabilizzare il Paese, e una delle garanzie importanti per questo è il Parlamento della Georgia", ha detto Talakvadze. Le parole del presidente del Parlamento di Tbilisi giungono dopo le dimissioni del premier Giorgi Gakharia, annunciate questa mattina e legate al ruolo dell'esponente dell'opposizione Nika Melia. (Rum)