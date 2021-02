India: protesta agricoltori, domani udienza su presunta fuga materiale investigativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte di Delhi, in India, ascolterà domani, 19 febbraio, l’istanza dell’attivista per l’ambiente Disha Ravi, arrestata il 13 febbraio, contro la presunta divulgazione illecita di materiale investigativo che la riguarda da parte della polizia di Nuova Delhi, che nega irregolarità. In merito alla presunta fuga di informazioni la Corte ha inviato notifiche all’associazione delle emittenti televisive News Broadcasters Association (Nbsa), al gruppo Network18 e alla rete “Times Now”. Ravi, ventiduenne di Bangalore, nello Stato del Karnataka, dove ha studiato business administration, tra i fondatori del gruppo Fridays For Future India, è stata arrestata nell’ambito dell’inchiesta sul “toolkit”, il documento condiviso su Twitter contenente indicazioni per la mobilitazione degli agricoltori contro tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate a settembre. Il 14 febbraio il Tribunale di Patiala, uno dei tribunali distrettuali della capitale indiana, ha stabilito una custodia di cinque giorni. (segue) (Inn)