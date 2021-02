India: protesta agricoltori, domani udienza su presunta fuga materiale investigativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la denuncia del nucleo crimini informatici della polizia della capitale che ha dato il via alle indagini, il documento avrebbe contribuito a scatenare i disordini del 26 gennaio a Nuova Delhi, quando la marcia dei trattori organizzata dagli agricoltori è degenerata in violenza. Ai creatori del “toolkit” viene attribuita la volontà di portare avanti una “guerra sociale, culturale ed economica contro il governo indiano”, in particolare mediante un “digital strike”, un “tweet storm” e azioni fisiche vicino ad ambasciate, uffici governativi e sedi di aziende. La denuncia poggia su diverse e gravi ipotesi di reato contemplate nel Codice penale indiano: sedizione (Sezione 124A), provocazione volontaria di rivolta (153), promozione dell’inimicizia tra gruppi differenti (153A) e associazione per delinquere (120B). Il documento citato dalla polizia è un Google Docs, è stato condiviso, e poi rimosso, anche dall’ambientalista svedese Greta Thunberg, condivisione che ha contribuito a portare il caso sotto i riflettori. (segue) (Inn)