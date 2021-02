India: protesta agricoltori, domani udienza su presunta fuga materiale investigativo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le stesse accuse sono stati emessi mandati di arresto contro altri due attivisti per l’ambiente: Nikita Jacob, 29 anni, e Shantanu Muluk, 31 anni, entrambi del Maharashtra. La prima esercita la professione di avvocato a Mumbai; il secondo è un ingegnere aerospaziale di Beed, ma sei mesi fa ha lasciato il lavoro, ed è tra i fondatori del gruppo Extinction Rebellion (XR) India, di cui fa parte anche Jacob. Entrambi hanno ottenuto dall’Alta corte di Bombay la libertà su cauzione preventiva: il 16 febbraio il giudice Vibha Kankanwadi l’ha concessa a Muluk per dieci giorni e il 17 febbraio il giudice P.D. Naik l’ha concessa a Jacob per tre settimane. La polizia di Nuova Delhi ha chiesto alla piattaforma di videoconferenze Zoom dettagli riguardo a una riunione dell’11 gennaio organizzata per preparare il documento. Secondo la polizia la riunione fu organizzata dalla Poetic Justice Foundation (Pjf), un gruppo ritenuto a favore del movimento per il Khalistan, i cui sostenitori aspirano a una patria sikh. I partecipanti sarebbero stati una settantina, tra i quali Jacob e Muluk. I due attivisti sarebbero stati contattati da Mo Dhaliwal, fondatore della Pjf, attraverso una donna identificata come Punit che si trova in Canada. A quanto si apprende dalla stampa indiana, nella memoria presentata alla polizia di Mumbai dal suo legale, Jacob ammette la partecipazione alla riunione Zoom, ma afferma che il documento aveva uno scopo informativo e non di incitamento alla violenza. (segue) (Inn)