India: protesta agricoltori, domani udienza su presunta fuga materiale investigativo (5)

- In questo contesto la battaglia si è accesa anche sui social network. Il 30 gennaio il governo indiano ha inviato a Twitter una lista di 257 profili da bloccare in relazione all’hashtag #farmer genocide (genocidio degli agricoltori), che per la maggior parte sono stati bloccati solo temporaneamente, e in seguito un altro elenco di 1.178 account per presunti legami con sostenitori del Pakistan o gestiti da simpatizzanti del Khalistan, la patria sikh cui aspira un movimento indipendentista. Inoltre, il 3 febbraio, dopo tweet di solidarietà di alcune celebrità, tra le quali Greta Thunberg e Rihanna, il ministero degli Esteri ha emesso un comunicato sui “commenti di individui ed entità stranieri” in cui ha sostenuto, tra l’altro, che “gruppi di interessi acquisiti stanno tentando di portare avanti la loro agenda su queste proteste e di sviarle” e che ciò è stato dimostrato dai disordini di Nuova Delhi. “Alcuni di questi gruppi di interessi acquisiti hanno anche cercato di mobilitare il sostegno internazionale contro l’India”, ha accusato il dicastero, assicurando che “le forze di polizia indiane hanno gestito queste proteste con la massima moderazione” mentre “centinaia di uomini e donne in servizio nella polizia sono stati fisicamente attaccati”. (segue) (Inn)