India: protesta agricoltori, domani udienza su presunta fuga materiale investigativo (6)

- Il 10 febbraio il sito di Twiiter India ha reso noto che dal 26 gennaio il team globale ha assicurato un’attività 24 ore su 24 per l’attuazione delle Regole Twitter e ha preso provvedimenti contro “centinaia di account” che le hanno violate, prevenuto la comparsa nelle Tendenze dei termini in violazione alle Regole, sospeso più di 500 account e contrastato la disinformazione. Riguardo alle richieste legali del governo indiano, Twitter ha riferito di aver ricevuto nell’arco di dieci giorni diverse notifiche dal ministero in base alla Sezione 69A dell’Information Technology Act, e di aver ottemperato a due con blocchi temporanei di account, per poi ricevere una notifica di non conformità. Twitter ha precisato di aver “ridotto la visibilità degli hashtag con contenuti nocivi”, impedendo che comparissero nelle Tendenze; di aver attuato “azioni di contrasto – compresa la sospensione permanente in certi casi – contro più di 500 account” e di aver mantenuto una parte degli account segnalati negli ordini di blocco oscurati all’interno dell’India ma disponibili al di fuori. Twitter si è infine impegnata a mantenere un rispettoso dialogo col governo indiano e a continuare a sostenere il diritto alla libertà di espressione. A questo proposito ha invitato anche a consultare il Rapporto sulla trasparenza e il database Lumen per valutare come Twitter opera a livello globale in merito alle richieste dei governi. (segue) (Inn)