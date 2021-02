India: protesta agricoltori, domani udienza su presunta fuga materiale investigativo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata il sottosegretario del ministero dell’Elettronica e delle tecnologie informatiche dell’India, Ajay Prakash Sawhney, ha avuto ieri un colloquio in videoconferenza con i vicepresidenti di Twitter Monique Meche e Jim Baker, responsabili rispettivamente delle politiche globali e degli affari legali. Sawhney, ha riferito una nota del suo ministero, ha premesso che l’India tutela la libertà di espressione nella sua Costituzione, ma che tale libertà non è assoluta come la stessa carta costituzionale riconosce; ha anche assicurato che il Paese è aperto alle imprese e osservato che Twitter è cresciuta in modo significativo negli ultimi anni e ha affermato che “Twitter, come ogni entità imprenditoriale che opera in India deve rispettare le leggi e le istituzioni democratiche indiane”. “Twitter è libera di formulare le proprie regole e linee guida, come fa ogni altra entità d’impresa, ma le leggi indiane che sono approvate dal Parlamento dell’India devono essere seguite indipendentemente dalle proprie regole e linee guida”, ha proseguito il rappresentate del ministero, esprimendo disappunto per la mancata risposta della compagnia all’ingiunzione di Nuova Delhi di rimuovere un “hashtag incendiario e infondato” usato per diffondere “disinformazione”. Disappunto è stato espresso anche per la diversa condotta tenuta da Twitter in questa vicenda rispetto a quanto avvenuto dopo i fatti di Washington del 6 gennaio. Oltre all’hashtag, Nuova Delhi ha lamentato la divulgazione sulla piattaforma del “toolkit”. “Gli ordini approvati legalmente sono vincolanti per qualsiasi entità aziendale. Devono essere eseguiti immediatamente. Se vengono eseguiti giorni dopo, diventano privi di significato”, prosegue il comunicato. Il governo indiano ha dunque espresso dubbi sull’impegno alla trasparenza di Twitter, dato che “consente che siano attivi account falsi, non verificati, anonimi e automatizzati”. (Inn)