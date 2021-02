Digitale: Dombrovskis, accordo fra Ue e Regno Unito è via da seguire contro protezionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di commercio e cooperazione siglato tra Unione europea e Regno Unito indica la via per evitare il protezionismo digitale. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "La nostra comunicazione delinea i modi in cui il commercio può sostenere la sostenibilità, tra cui: un'iniziativa per il commercio e il clima presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc); cercare un accordo sulla neutralità climatica nei nostri accordi commerciali e di investimento con i paesi del G20; e fare pieno uso dei nostri accordi commerciali per accelerare la cooperazione in materia di azione per il clima, biodiversità e sistemi alimentari sostenibili", ha detto. Gli accordi futuri quindi includeranno gli impegni sul clima di Parigi come "elemento essenziale". (segue) (Beb)