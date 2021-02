Digitale: Dombrovskis, accordo fra Ue e Regno Unito è via da seguire contro protezionismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, secondo Dombrovskis va sviluppata "una legislazione in materia di due diligence, compresa un'azione decisa per combattere il lavoro forzato" e l'Ue deve svolgere "un ruolo centrale nella creazione delle giuste regole per il commercio digitale, sia a livello di Omc che lavorando a stretto contatto con i partner chiave, in particolare gli Stati Uniti". Su questo aspetto, "abbiamo presentato una proposta per un Consiglio per il commercio e la tecnologia, incentrato sulla leadership transatlantica" e la strategia europea "evita il protezionismo digitale". A questo proposito, "l'accordo di commercio e cooperazione che abbiamo concluso con il Regno Unito indica la via da seguire. È il primo accordo dell'Ue che contiene regole ambiziose sui flussi di dati, garantendo nel contempo che i nostri elevati standard di privacy e il Gdpr siano completamente protetti", ha concluso. (Beb)