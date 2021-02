Energia: blackout in Texas, ripristinato servizio nel nord del Messico ma pronti a nuove sospensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state ripristinate tutte le utenze elettriche negli stati settentrionali del Messico, giorni fa colpiti da un severo black out. Lo riferisce l'impresa energetica pubblica Cfe (Comision federal de energia), segnalando la momentanea chiusura di una crisi che all'inizio aveva causato la sospensione del servizio fino a un 13 per cento degli utenti. Al tempo stesso però i gestori della rete avvertono che nei prossimi giorni, in previsione di nuovi possibili cali, sono programmabili altre interruzioni momentanee, di massimo 30 minuti, in diversi punti del paese. Una strategia portata avanti già nei giorni scorsi e che dovrebbe garantire, in attesa di riportare a regime il sistema, di distribuire su una più ampia base di utenti, le conseguenze della mancanza di energia. In previsione di nuove ondate di freddo, la ministra dell'Energia, Rocio Nahle, aveva invitato le famiglie a risparimare sull'uso della corrente elettrica. (segue) (Mec)