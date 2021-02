Energia: blackout in Texas, ripristinato servizio nel nord del Messico ma pronti a nuove sospensioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale di CfeEnergia e CfeInternacional, Miguel Reyes Hernandez, aveva sottolineato l'importanza di rafforzare l'autonomia della compagnia petrolifera statale Pemex (Petroleos mexicanos) per poter garantire continuità alla fornitura elettrica. "Nell'area del nordest il 20 per cento di energia viene prodotta dalla Cfe e il restante 80 per cento dai privati. Un numero rilevante perché i privati hanno iniziato a interrompere il servizio dalla notte di domenica", ha detto il funzionario. Il direttore generale ha quindi denunciato il fatto che la Cfe consuma il 60 per cento del totale di gas naturale che il Messico compra agli Stati Uniti, trovandosi costretta a rispettare contratti di fornitura a 25 anni, per un costo annuale di 60 miliardi di pesos (l'equivalente di circa 2,5 miliardi di euro). La Cfe ha quindi fatto sapere che nella strategia commerciale e operativa intende aggiungere una voce sull'immagazzinamento del gas naturale, per minimizzare gli impatti negativi di possibili bruschi sbilanciamenti nell'offerta e nei prezzi. (segue) (Mec)