Francia: Tf1 annulla telegiornale delle 13:00 per problema tecnico

- L'emittente televisiva francese Tf1 ha annullato l'edizione delle 13 del suo telegiornale, il più visto nel Paese, a causa di un problema tecnico le cui cause ancora non sono state identificate. Il quotidiano "Le Figaro" sottolinea che al momento non è possibile sapere se dietro a questi disagi ci sia un attacco cyber. La presentatrice, Marie-Sophie Lacarrau ha spiegato che si tratta di un fatto "inedito". "Non siamo in grado di trasmettere un solo reportage, ne siamo desolati, vi pregiamo di scusarci", ha detto la presentatrice. (Frp)