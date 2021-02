Covid: lunedì apre centro vaccini Difesa a Cecchignola, a pieno regime fino a 2.500 dosi al giorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come spiegato dal tenente generale Battistini, il centro vaccinale “è stato realizzato in partnership con la Regione Lazio e con la Asl Roma 2, sotto il coordinamento dell’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma”. “Il centro vaccinale è molto grande e quando sarà a pieno regime potrà effettuare sino 2.500 vaccini al giorno e vedrà impegnate potenzialmente per 12 ore continuative e anche di più, se necessario, 32 postazioni complessive con otto medici e 32 infermieri di tutte le Forze armate”, ha proseguito Battistini, secondo cui alle attività sarà presente “anche personale sanitario delle Asl che parteciperà a una delle fasi più critiche: il caricamento dei dati sull’anagrafe vaccinale. La corrispondenza dei dati è un elemento centrale e a questo processo abbiamo dedicato uno spazio con 20 operatori che caricheranno i dati sull’Anagrafe”, ha aggiunto Battistini. Il tenente generale ha chiaramente specificato che “questo centro vaccinale lavorerà per tutto la cittadinanza: inizieremo lunedì dal personale militare ma poi sarà aperto a tutti nell’auspicio entro la prima decade di marzo di raggiungere la massima capacità”. (Res)