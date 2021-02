Fisco: Landini, riforma è tema centrale in Italia ed Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come sindacati il tema fiscale lo abbiamo posto al presidente Draghi durante le consultazioni: la riforma fiscale in Italia e in Europa è un tema centrale”. Lo ha affermato il segretario della Cgil, Maurizio Landini, in occasione del convegno “Idee per una finanza sostenibile” organizzato dalla Fisac. Altro tema “è come combattiamo l’evasione fiscale: la tracciabilità ed il superamento della moneta è molto importante”. (Rin)