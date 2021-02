Ocse: nel quarto trimestre 2020 Pil a -0,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2020 la crescita del Pil nell'area dei paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) è rallentata dello 0,7 per cento. Lo ha annunciato l'Ocse in una nota, sottolineando che ci sono "tendenze abbastanza divergenti tra un Paese e l'altro". In Italia la contrazione è stata del 2 per cento, dopo il forte aumento del 16 per cento nei tre mesi precedenti . La crescita è stata invece positiva in Giappone (+3 per cento), in Canada (+1,9 pr cento), negli Stati Uniti (+1 per cento) e nel Regno Unito (+1 per cento). Sempre nel quarto trimestre dell'anno scorso, il Pil della zona euro si è contratto dello 0,6 per cento (dopo un aumento del 12,4 per cento), mentre quello dell'Unione europea è calato dello 0,4 per cento (dopo un aumento dell'11,5 per cento). (Frp)