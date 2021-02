Covid: indagine Iss su varianti, campione su 1.058 positivi in 4 macro aree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di stabilire una mappatura del grado di diffusione delle varianti di Sars-Cov-2 definite UK, Brasiliana o Sud-Africana in Italia, verrà realizzata una indagine rapida “quick survey” coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) con il supporto della Fondazione Bruno Kessler e in collaborazione con il ministero della Salute, le Regioni e PPAA (Provincie autonome). L'obiettivo di questa indagine - si legge in una circolare del ministero - è quello di identificare, tra i campioni con risultato positivo per SARS- CoV-2 in RT-PCR possibili casi di infezione riconducibili a queste varianti. L'indagine Iss per la rilevazione delle varianti verrà condotta su un totale di 1.058 campioni positivi a SarsCov2 e considerando 4 macro aree: Nord-Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia), Nord-Est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud e Isole (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).(Rin)