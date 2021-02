Roma 2021: Diaco (M5s), da sondaggio Izi Raggi in vantaggio al 26,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Diaco, esponente del M5s di Roma e presidente della commissione Ambiente del Campidoglio, riporta in un post su Facebook i risultati di un sondaggio condotto dalla società Izi e secondo cui le intenzioni di voto dei cittadini romani sarebbero a favore di Virginia Raggi. In particolare il sondaggio riferisce di una preferenza al 26,8 per cento per Raggi, di un 22,3 per cento per Roberto Gualtieri e di un 19,6 per cento per Carlo Calenda. "Virginia Raggi sta facendo uno straordinario lavoro per la città di Roma - scrive Diaco nel messaggio che accompagna la foto -. Non siamo noi a dirlo, ma l'autorevole sondaggio condotto dalla società Izi. Una certificazione importante, significativa, che testimonia concretamente quanto di buono ha fatto e sta facendo la sindaca Virginia Raggi per la comunità capitolina. Numeri e dati oggettivi, incontestabili e reali. Con Virginia Raggi la città di Roma è tornata a rinascere e a respirare un clima di efficienza amministrativa, trasparenza e legalità. Un processo che deve però trovare il suo naturale completamento negli anni che verranno, al fine di rendere Roma una realtà sempre più moderna, funzionale e a misura di cittadino. I romani lo stanno capendo - conclude Diaco - e questo, per noi, è fonte di estremo orgoglio. Continuiamo a lavorare assieme per la nostra meravigliosa e ineguagliabile Roma". (Rer)