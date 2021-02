© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri dell'Ucraina ha approvato il bilancio del Fondo pensione nazionale per il 2021. Lo riferisce l'ufficio stampa del ministero delle Politiche sociali dell'Ucraina. In base alla risoluzione, le entrate di bilancio totali del Fondo pensione per il 2021 sono proiettate a 495,5 milioni di grivnie (14 milioni di euro). (Rum)