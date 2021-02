Sardegna: bomba ecologica a pochi passi dal mare a Villaputzu, farmaci e materiale sanitario potrebbero aver contaminato terreno comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una bomba ambientale a pochi passi dal mare, da una delle più belle località turistiche del Sarrabus: Porto Corallo. Un vero e proprio ordigno a orologeria contenuto nei vecchi cassonetti utilizzati fino a qualche anno fa per la raccolta dei rifiuti: da indiscrezioni si tratterebbe di farmaci scaduti e non, e altro materiale sanitario. Bocche cucite dagli uomini della GDF e della forestale. Dal cancello dove sono stati apposti i sigilli si intravedono una cinquantina di vecchi cassonetti in plastica e in metallo alcuni rotti altri senza coperchio "parcheggiati" in un'area di proprietà comunale e a quanto pare sarebbero stati utilizzati per stoccare (o meglio nascondere) materiale il cui smaltimento avrebbe dovuto seguire ben altre procedure. Chi e perché ha invece optato per stivare i quei vecchi cassonetti i farmaci e altro materiale sanitario pericoloso? E' quanto sta cercando di appurare un'inchiesta della Procura della Repubblica di Cagliari (l'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Giangiacomo Pilia) sulla quale stanno lavorando i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Muravera e gli uomini del Corpo Forestale Regionale. L'intera area dove sono ubicati tutti quei vecchi cassonetti è stata posta sotto sequestro. (segue) (Rsc)