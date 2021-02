Sardegna: bomba ecologica a pochi passi dal mare a Villaputzu, farmaci e materiale sanitario potrebbero aver contaminato terreno comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rischi per il terreno interessato e per l'area circostante sono enormi: le sostanze contenute nei vecchi cassonetti potrebbero essere arrivate fino al terreno contaminandolo. In che misura? Non è dato sapere. Per farsi un'idea, però, è sufficiente sapere che solo una siringa di insulina o un flacone di antibiotici, giusto per citare alcune delle sostanze dei farmaci che potrebbero essere stati stoccati i quei vecchi cassonetti, "legati" insieme potrebbero scatenare processi chimici danno origine a potentissimi sostanze velenose poi colate nel terreno sottostante. Questo, insieme ad altro potrebbe essere arrivato, attraverso dei vecchi cassonetti, al terreno. I residui farmacologici dispersi nel suolo o nell'acqua possono rappresentare anche un serio rischio per gli animali, soprattutto quando il principio attivo è stato progettato dalle case farmaceutiche per agire pure a basse concentrazioni (si pensi ai vaccini o farmaci anti virali). basti solo leggere gli effetti collaterali contenuti in ogni opuscolo farmaceutico. (segue) (Rsc)