Sardegna: bomba ecologica a pochi passi dal mare a Villaputzu, farmaci e materiale sanitario potrebbero aver contaminato terreno comunale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini della Guardia di Finanza e dei Rangers, sulle quali viene mantenuto il più stretto riserbo, cercano di far luce su chi abbia utilizzato i vecchi cassonetti della nettezza urbana come deposito di farmaci e altro materiale sanitario. Alcune indiscrezioni parlano che sotto la lente degli investigatori ci sarebbero le società che negli anni passati hanno gestito la raccolta dei rifiuti a Villaputzu. In particolare, si cerca di ricostruire anche il "percorso" compiuto dai farmaci e dall'altro materiale pericoloso: ogni scatola è infatti tracciabile e potrà fornire agli inquirenti elementi preziosi per individuare le responsabilità di quello che, con il passare dei giorni si configura sempre di più come un autentico attentato all'ambiente del territorio di Villaputzu. Farmaci scaduti o già utilizzati? e quindi (forse) contaminati, così come siringhe flaconi e altro materiale e chissà cos'altro c'è in quei cassonetti. I danni, in ogni caso, dovranno essere accertati con precisione ma soprattutto il responsabile di questo scempio. "Seguiamo con attenzione le indagini in corso - ha spiegato il sindaco Sandro Porcu - aspettiamo di capire cosa sia realmente successo. Nel frattempo anche noi ci stiamo muovendo e, attraverso gli uffici, abbiamo avviate le nostre indagini. E' una vicenda che ci rattrista e ci amareggia in modo particolare, dal momento che la nostra amministrazione è sempre stata molto attenta al rispetto dell'ambiente". (Rsc)