Governo: Giansanti (Confagricoltura), ruolo centrale nella transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore agroalimentare può dare un solido contributo alla ricostruzione sociale ed economica che è al centro del programma presentato al Parlamento dal presidente del Consiglio Draghi. È il commento del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, alle linee programmatiche del nuovo governo. "La ripresa economica e la creazione di nuovi posti di lavoro possono accelerare con il rilancio della produzione agricola e dell'attività di trasformazione e commercializzazione dei nostri prodotti: servono investimenti, ma prima di tutto serve un progetto e una visione strategica", ha detto, sottolineando il ruolo importante dell’agricoltura nel processo di transizione ecologica. “Lanciamo al nuovo governo la proposta di un'iniziativa, da realizzare durante la presidenza italiana del G20, per discutere sul legame tra sostenibilità ambientale, protezione delle risorse naturali e ruolo delle innovazioni tecnologiche", ha continuato, auspicando una concentrazione degli incentivi sulle imprese “che hanno un futuro perché producono per il mercato, danno lavoro e sono aperte alle innovazioni”. (Com)