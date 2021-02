Sardegna: droga, armi ed estorsioni, blitz della Polizia nel Nuorese, cinque in manette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Estorsione, droga e armi. Sono questi i reati per quali cinque persone sono finite in carcere, tre ai domiciliari, due sono state raggiunte dall'obbligo di dimora e una quella dell'obbligo di firma dopo un'operazione della Polizia condotta alle prime luci dell'alba fra Noragugume, Dualchi, Birori, Macomer e Orune (Nuoro). L'operazione è stata condotta dagli agenti della Questura di Nuoro e ha impegnato numerose Unità Cinofile, agenti della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza e del Reparto Prevenzione Crimine "Sardegna" e del VI Reparto Volo di Fenosu che hanno notificato le misure cautelari su disposizione del gip del tribunale di Oristano Federica Fulgheri su richiesta del Pm Marco De Crescenzo. L'indagine è partita agli inizi dello scorso anno: a farle scattare un'estorsione perpetrata nell'ambiente agro-pastorale di Dualchi e Noragugume. Tre persone sono accusate per aver chiesto denaro nascondendo però l'intenzione di impossessarsi di alcuni appezzamenti di terreno, un'azione da inquadrare, come hanno spiegato gli inquirenti, nell'ambito di dissidi tra le famiglie coinvolte nella sanguinosa faida di Noragugume. (segue) (Rsc)