Roma: il "grido di aiuto dei migranti" in un murale al Tufello, la nuova opera di Harry Greb

- Il grido d’aiuto dei migranti e "l’Europa che ancora una volta si dimostra debole e inadempiente verso un problema che riguarda tutti". Lo street artist Harry Greb torna all'opera sui muri della Capitale, per denunciare la condizione dei migranti. Un murale, quello apparso in via Monte Rocchetta, nel quartiere Tufello, per ringraziare "le organizzazioni che aiutano questi esseri umani e che stanno combattendo per la loro sopravvivenza", scrive Greb.(Rer)