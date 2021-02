Governo: discussione generale in Aula Camera su fiducia riprenderà alle 13.30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprenderà alle 13.30, e terminerà alle 16, la discussione generale nell’Aula della Camera sulla fiducia all’esecutivo guidato da Mario Draghi. Il dibattito, cominciato questa mattina alle 9, alla presenza del presidente del Consiglio, che ha seguito gli interventi dai banchi del governo, è stato sospeso a mezzogiorno per consentire la sanificazione dell’emiciclo. Dalle 16 alle 18 è in programma un’altra sanificazione, al termine della quale il premier procederà con la sua replica. Spazio, alle 18.30, alle dichiarazioni di voto sulla fiducia con la prima chiama per appello nominale prevista alle 20. (Rin)