Sicurezza: Bernini (Fi), complimenti alla guardia di finanza per indagine su gestione centri di accoglienza

- Complimenti alla Guardia di Finanza per l’indagine condotta nel ferrarese relativa alla presunta gestione fraudolenta di alcuni centri di accoglienza per migranti. Non è certo la prima - e non sarà nemmeno l’ultima - indagine a puntare i riflettori sul nostro sistema di accoglienza che, in tutti questi anni, ha mostrato evidenti limiti e carenze. Lo dichiara Anna Maria Bernini presidente dei senatori di Forza Italia. "Sulla gestione dell’immigrazione, lo abbiamo sempre ribadito, occorre necessariamente mutare approccio, puntando sull’accelerazione dell’iter per il riconoscimento della protezione umanitaria e sui rimpatri per chi non ha diritto a permanere sul nostro territorio. E sono necessari accordi bilaterali con i Paesi di origine dei migranti, indispensabili per bloccare gli sbarchi incontrollati. Tutto questo anche per evitare che si verifichino fatti come quelli smascherati dalla Guardia di Finanza e che i soldi pubblici destinati all’accoglienza prendano strade illecite a vantaggio di pochi e furbi soggetti", aggiunge. (Rin)