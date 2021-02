Governo: Messina (Intesa Sanpaolo), contenuto intervento Draghi in linea con aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contenuto dell’intervento del presidente Mario Draghi “è stato dal punto tecnico assolutamente in linea con le aspettative della comunità”. Lo ha affermato Carlo Messina, amministratore delegato del gruppo Intesa Sanpaolo in occasione del convegno “Idee per una finanza sostenibile” organizzato dalla Fisac. Un elemento che “ho colto con grande attenzione è stata l’emozione con cui ha parlato e anche il riferimento finale all’amore per l’Italia”, ha aggiunto ricordando che “la reputazione di Mario Draghi non ha eguali”. (Rin)