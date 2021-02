Ostia: Regione Lazio, partiti oggi lavori per ripristino scogliera da idroscalo a porto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo i sopralluoghi, gli incontri avuti con i cittadini e i rappresentanti dei balneari di Ostia e la stesura di un progetto complessivo per i necessari interventi di ripristino, sono partiti i lavori. L’attenzione di tutte le istituzioni – dichiara il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori - ai bisogni e alle necessità di cittadini ed esercenti è la priorità della nostra amministrazione". "Questo intervento è il primo di una serie di lavori che saranno effettuati su tutto il litorale di Ostia – dichiara l’assessore regionale ai Lavori pubblici Mauro Alessandri - che sono ormai improrogabili all’indomani degli eventi meteorologici delle scorse settimane, per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino delle normali condizioni di praticabilità del litorale". (Com)