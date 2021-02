© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo portatori del più grande progetto contro la povertà in Italia”. Così Carlo Messina, Ceo del gruppo Intesa Sanpaolo in occasione del convegno “Idee per una finanza sostenibile” organizzato dalla Fisac. Infatti un aspetto “su cui ci concentriamo è la forte attenzione alla sostenibilità ed al contrasto della povertà”. (Rin)