Governo: Piccoli Nardelli (Pd), bene lo spazio dato a scuola, società, cultura

- La capogruppo del Partito democratico in commissione Cultura a Montecitorio, Flavia Piccoli Nardelli, nel suo intervento in Aula alla Camera per la fiducia al governo Draghi ha ringraziato "il presidente Draghi perché nel suo discorso - ha spiegato - ha dato spazio ai temi della cultura, della scuola, dell’università e della ricerca, focalizzando sulla promozione del capitale umano uno degli obiettivi centrali del progetto di riforme che il suo governo si propone di attuare". Per la parlamentare, "consegnare un Paese migliore ai figli e ai nipoti è una missione che deve tener conto della complessità del sistema scolastico italiano, indagando le cause che hanno determinato fratture e discontinuità nei percorsi formativi. Sappiamo che oggi la didattica a distanza, nonostante il grande lavoro degli insegnanti, ha aumentato le disuguaglianze e che si sono accumulati ritardi di apprendimento che vanno misurati con dati oggettivi, come quelli che gli Invalsi ci fornisce. Lo faremo con l’attenzione che il tema merita". (segue) (Rin)