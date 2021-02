Spagna: arresto Hasel, 19enne perde un occhio a Barcellona durante scontri con agenti antisommossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giovane donna di 19 anni ha perso un occhio a causa, presumibilmente, di un proiettile di schiuma esploso dagli agenti antisommossa dei Mossos d'Esquadra ( corpo di polizia regionale della comunità autonoma della Catalogna) durante le proteste di ieri a Barcellona in seguito alla detenzione del rapper Pablo Hasel condannato per incitamento al terrorismo e oltraggio alla Corona. La notizia è stata ufficializzata da un portavoce dell'assessorato regionale alla Salute della Generalitat chiarendo che nella giornata di oggi sarà sottoposta ad un nuovo intervento presso l'ospedale "Clinic" di Barcellona. L'associazione per i diritti umani Irídia ha chiesto la collaborazione dei cittadini attraverso le reti sociali per raccogliere immagini e testimonianze che corroborino la versione che è stato l'impatto di un proiettile di schiuma della polizia antisommossa a causare la ferita.(Spm)