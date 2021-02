Montenegro: vicepremier Abazovic, è obbligo del governo pensare agli accordi con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Montenegro deve tenere conto degli obblighi assunti con l'Unione europea nel suo percorso di adesione. Lo ha detto oggi il vicepremier montenegrino, Dritan Abazovic, secondo l'emittente "Rtcg". Abazovic ha così commentato le dichiarazioni dell'esponente democratico (Df), Andrija Mandic, che ieri ha minacciato una crisi all'interno della maggioranza se non saranno riportate all'ordine del giorno in Parlamento le modifiche alla legge sulla Procura nazionale. La crisi politica causata dal ritiro delle proposte di modifica, ha detto Abazovic, sarà superata. "È un diritto legittimo dei colleghi del Fronte democratico, ma c'è una differenza tra il governo e il Parlamento. Il governo sta negoziando con l'Unione europea. L'azione penale non è l'unica questione in cui abbiamo accordi con l'Ue, abbiamo anche degli accordi economici. Forse alcuni colleghi non ci pensano", ha detto Abazovic. Il vicepremier ha poi ricordato che il governo aveva in passato dichiarato di essere insoddisfatto del lavoro della pubblica accusa. (segue) (Seb)