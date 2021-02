Montenegro: vicepremier Abazovic, è obbligo del governo pensare agli accordi con Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo però seguire le procedure e vedere come non rovinare la partnership con l'Ue, e tutte le entità politiche, compreso il Df, sono intenzionate a fare in modo che il Montenegro diventi un membro dell'Unione. Se vogliamo diventare un membro del club, dobbiamo accettare le regole", ha detto Abazovic. L'esponente del Fronte democratico (Df), Andrija Mandic, ha dichiarato ieri che i componenti della coalizione Per il futuro del Montenegro non parteciperanno ai lavori in Parlamento fino a quando le proposte di modifica alla legge sulla Procura nazionale non saranno rimesse all'ordine del giorno. Secondo quanto riferiva l'emittente "Rtcg", gli esponenti della coalizione hanno detto che non voteranno l'approvazione della legge di bilancio fino a quando non saranno presentate in aula le modifiche proposte alla legge sulla Procura nazionale. (segue) (Seb)