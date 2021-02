Montenegro: vicepremier Abazovic, è obbligo del governo pensare agli accordi con Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mandic ha aggiunto che la "decisione unilaterale di una parte della maggioranza parlamentare" ha causato una crisi all'interno della stessa maggioranza. Mandic, in una conferenza stampa tenuta ieri all'interno della sede del Parlamento, ha osservato che "quando sono state negoziate le leggi, sapevano che ci sarebbero state pressioni dalla criminalità organizzata, ma anche dai pubblici ministeri", i quali avrebbero "fatto di tutto per rimanere in posizioni" che non gli appartengono. "Oggi, come coalizione Per il futuro del Montenegro, abbiamo preso la decisione che il nostro gruppo non parteciperà a nessuna discussione fino a quando non saranno messe all'ordine del giorno le leggi sulla Procura così come sono state concordate in Parlamento", ha detto Mandic. Lo scorso 12 febbraio la portavoce della Commissione europea, Ana Pisonero, ha ribadito che il Montenegro deve proseguire nella riforma giudiziaria basandosi su quanto già attuato in questo settore. (segue) (Seb)