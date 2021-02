Governo: Pinelli (+Europa Roma), felici che Draghi accolga riforma su sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo felici che Draghi voglia approvare la nostra riforma e pronti a difenderla se ci fosse un referendum confermativo". Lo dichiara in una nota Emanuele Pinelli, coordinatore di +Europa Roma e della campagna Figli costituenti in favore dell'equità tra generazioni e dello sviluppo sostenibile come princìpi costituzionali. "Come ha giustamente detto ieri il segretario Della Vedova, +Europa ha messo fin da subito questa riforma in cima alle sue priorità - aggiunge Pinelli -. Prima di depositarla in Senato con Emma Bonino abbiamo coinvolto dal basso migliaia di cittadini, raccogliendo le firme e spiegando l'impatto rivoluzionario che la riforma avrebbe, dall'ambiente all'istruzione, dall'occupazione femminile alla concorrenza. Gli stessi temi che ispirano la nostra agenda per le amministrative, a partire da Roma". (Com)