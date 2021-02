Covid: Meloni, danni autotrasportatori al Brennero, governo si faccia valere su Austria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in una nota sottolinea come "l'Austria ha imposto agli autotrasportatori italiani il tampone alla frontiera del Brennero mentre non c'è nessuna reciprocità per i loro colleghi che transitano verso l'Italia. Una situazione - spiega - insostenibile, aggravata dal blocco unilaterale notturno, che sta creando danni ingenti agli operatori italiani. Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione nel Parlamento italiano e alla Commissione europea: ci auguriamo che il Governo Draghi si faccia valere in sede bilaterale con l'Austria e chieda alla Ue di garantire la libertà di circolazione", conclude Meloni.(Com)