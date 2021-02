Somalia: crisi elettorale, oggi nuovo incontro tra governo centrale e Stati federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma oggi a Mogadiscio un nuovo incontro fra i membri del governo centrale e i rappresentanti degli Stati membri federali, nel tentativo di risolvere lo stallo elettorale creatosi dopo la scadenza - lo scorso 8 febbraio - del mandato del presidente Mohammed Abdhullahi "Farmajo". L'incontro, riferisce "Garowe online", si terrà a Villa Somalia, sede della presidenza, ed è stato accolto positivamente dai partner internazionali. Insieme ai presidenti degli Stati regionali, Farmajo avrebbe in programma di incontrare oggi tutti i leader dell'opposizione, incluso il governatore di Banadir, Omar Filish (governatore di Banadir). Ieri le Nazioni Unite e l'Unione africana hanno esortato i leader somali a riprendere i colloqui per risolvere l'impasse politica e a procedere celermente con lo svolgimento delle elezioni generali. In una nota congiunta il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il presidente della Commissione dell'Ua, Moussa Faki Mahamat, hanno chiesto alle parti di adottare “uno spirito di compromesso” nel tentativo di raggiungere ad un accordo nel più breve tempo possibile. (segue) (Res)