Governo: Galizia (M5s), determinanti in Europa, vigileremo sul nuovo corso della Ue

- Francesca Galizia, deputata del Movimento cinque stelle e capogruppo in commissione Politiche Ue, ha sottolineato che "se l'Europa sta cambiando volto rispetto all'austerità del passato è anche per il contributo del M5s". Intervenendo in Aula a Montecitorio in occasione della discussione generale sulla fiducia al governo guidato da Mario Draghi, la parlamentare ha aggiunto: "Sostenendo la maggioranza Ursula von der Leyen, abbiamo subito critiche. Oggi con orgoglio affermiamo che siamo stati lungimiranti e, soprattutto, siamo protagonisti del nuovo corso. Tra nuove tutele sociali, Green new deal e ricollocamento obbligatorio dei migranti sbarcati nel nostro Paese in altri Paesi Ue, la presidente von der Leyen sostiene temi che abbiamo sempre sentito nostri". L'esponente pentastellata ha proseguito: "In Europa si va nella giusta direzione come dimostra il Recovery fund, uno strumento che introduce principi di solidarietà e di condivisione dei rischi sancendo così la morte del sovranismo e di ogni egoismo nazionale. E se l'Italia usufruisce – va ricordato con forza - di quei 209 miliardi di euro lo dobbiamo alla maestria di Giuseppe Conte". (segue) (Rin)