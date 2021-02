Mafie: Coldiretti, da campi a supermarket business da 24,5 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai campi ai supermercati, l’agroalimentare è diventato un settore prioritario di investimento della malavita, con un business che ha superato i 24,5 miliardi di euro. Lo scrive la Coldiretti, commentando il sequestro di 150 milioni nel settore della grande distribuzione alimentare effettuato dal tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia (Dda). La malavita, si legge in una nota, comprende la strategicità del settore in tempo di crisi economica perché consente di infiltrarsi “in modo capillare nella società civile e condizionare la via quotidiana della persone: non solo si appropriano di vasti comparti dell’agroalimentare e dei guadagni che ne derivano, distruggendo la concorrenza e il libero mercato legale e soffocando l’imprenditoria onesta, ma compromettono in modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei prodotti, con l’effetto indiretto di minare profondamente l’immagine dei prodotti italiani ed il valore del marchio Made in Italy”. (segue) (Com)