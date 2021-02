Mafie: Coldiretti, da campi a supermarket business da 24,5 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i classici strumenti dell’estorsione e dell’intimidazione, prosegue la nota, le agromafie “impongono l’utilizzo di specifiche ditte di trasporti, o la vendita di determinati prodotti agli esercizi commerciali, che a volte, approfittando della mancanza di liquidità, arrivano a rilevare direttamente grazie alle disponibilità di capitali: un fenomeno che minaccia di aggravarsi ulteriormente per gli effetti della pandemia”. “Gli ottimi risultati dell’attività di contrasto confermano la necessità di tenere alta la guardia e di stringere le maglie ancora larghe della legislazione con la riforma dei reati in materia agroalimentare”, afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, sottolineando che “l’innovazione tecnologica e i nuovi sistemi di produzione e distribuzione globali rendono ancora più pericolose le frodi agroalimentari che per questo vanno perseguite con un sistema punitivo più adeguato con l’approvazione delle proposte di riforma dei reati alimentari presentate da Giancarlo Caselli, presidente del comitato scientifico dell’Osservatorio Agromafie”. (Com)