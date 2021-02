Russia: moglie di Navalnyj non intende impegnarsi direttamente in politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Julia Navalnayja, moglie dell’oppositore russo Aleksej, non intende impegnarsi direttamente in politica. È stata lei stessa ad annunciarlo, affermando che a suo dire “è più interessante essere la moglie di un politico”. "Al momento no. È molto più interessante essere la moglie di un politico. E poi, quello che faccio è in una certa misura anche politica", ha detto Navalnaya in un'intervista alla rivista “Harper's Bazaar”, rispondendo alla domanda se ci sono possibilità che possa diventare un personaggio pubblico. (Rum)