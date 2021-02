Governo: La Mura (M5s), ho votato no a uno stato-azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho votato no alla fiducia a questo governo, riservandomi di valutare le azioni che intraprenderà quando saranno presentate al Parlamento". Così la senatrice Virginia La Mura, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Territorio, Ambiente e Beni ambientali. "Dalle linee programmatiche comunicate ieri mattina dal presidente Draghi, emerge a mio parere - continua La Mura - un orientamento che vede lo Stato e i settori che lo compongono secondo un'ottica aziendalistica che bada al profitto e non al benessere di chi vi è coinvolto. Il presidente Draghi ha parlato di capitale umano e mai di persone se non in riferimento a età lavorativa, redditi di persone fisiche o dotazioni di personale. Un'ottica da cui dobbiamo allontanarci, anche e sopratutto in campo ambientale dove transizione ecologica non può far riferimento solo a mercati e settori energetici. Abbiamo invece bisogno di un'economia ecologica che si metta al servizio della tutela degli equilibri della natura, abbracciando nel contempo gli equilibri sociali e i diritti delle persone. Infine, non penso che un governo di tutti possa essere un governo a nome degli italiani. Vedo invece un governo in cui il consenso di tutti delega le decisioni a pochi". (Ren)