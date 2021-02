Myanmar: Singapore e Indonesia propongono la mediazione dell’Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Singapore e Indonesia, rispettivamente Vivian Balakrishnan e Retno Marsudi, esprimono “grave preoccupazione” per la situazione in Myanmar, dove è forte la tensione dopo il colpo di Stato militare dello scorso primo febbraio. È quanto comunica il ministero degli Esteri di Singapore al termine di un colloquio tra i due, che si sono detti a sostegno di un incontro informale dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) in merito alla crisi. I due ministri, si legge nel comunicato, “hanno espresso grave preoccupazione per la situazione e hanno anche espresso la speranza che tutte le parti coinvolte mantengano il dialogo e la collaborazione verso una risoluzione pacifica e una riconciliazione nazionale in Myanmar, che preveda anche il ritorno al percorso della transizione democratica”. Balakrishnan, da parte sua, ha invitato le parti “a esercitare la massima moderazione e a intraprendere passi urgenti” per alleggerire la tensione. Il ministro singaporiano ha anche sottolineato che “non deve esserci in alcuna circostanza violenza nei confronti dei civili disarmati”. La Retno ha ringraziato l’omologo per averla ricevuta e, in un post su Twitter, ha fatto riferimento anche ai preparativi della prossima riunione dei leader dell’Asean. Secondo i due ministri, è infatti l’organizzazione regionale che può proporre “un dialogo inclusivo” tra tutte le parti in conflitto, “inclusi i partner esterni”. La proposta è di un incontro ministeriale informale dell’Asean da convocare “al più presto” per “facilitare uno scambio costruttivo di visioni e identificare una possibile soluzione”. In precedenza Balakrishnan aveva chiarito al Parlamento di non essere a favore di sanzioni nei confronti del Myanmar in risposta al golpe militare, poiché tali misure potrebbero danneggiare “i comuni cittadini”. Ha tuttavia espresso l’auspicio che possano essere rilasciati i leader agli arresti, tra cui la consigliera di Stato Aung San Suu Kyi e il presidente Win Myint, in modo che possano negoziare con la giunta militare. (segue) (Res)